Özelleştirme kapsamında bulunan Elazığ, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'deki bazı taşınmazların satışına izin verildi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Elazığ'ın merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi'ndeki taşınmaz ve üstündeki yapıların, 21 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ömer Faruk Aydın'a satışı uygun bulundu.
TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Köyü'ndeki taşınmazın 26 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Atilla Atmaca'ya satılması kararlaştırıldı.
Yine aynı şirket adına kayıtlı söz konusu mahalledeki bir diğer taşınmazın da 28 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Maruf İnşaat ve Ticaret AŞ'ye satılması uygun görüldü.
TTA Gayrimenkul AŞ, Türkiye Elektrik Üretim AŞ ve Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'nde bulunan taşınmazların bir bütün halinde 35 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MG Prestij İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışına izin verildi.
Maliye Hazine adına kayıtlı İzmir'in Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki taşınmazın 19 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına satılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, mülkiyeti Türkiye Elektrik Üretim AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ticaret-konut alanı, teknik altyapı alanı, park alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.
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