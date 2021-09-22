Özelleştirme İdaresi Çankaya'daki taşınmazın satışını gerçekleştirecek

AA

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, yaklaşık 25 bin metrekare büyüklükteki taşınmazın satış ihalesi için geçici teminat tutarı 15 milyon lira, ihale şartnamesi bedeli ise 15 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmazın ihale şartnamesinin alınması, teklif ile şartnamede istenilen belgelerin ÖİB'ye, son teklif verme tarihi olan 23 Kasım 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.