Özel yetiştirdiği kurtlarıyla dağlarda geziyor

Sivas'ın merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan çiftliğinde doğa sporları ile uğraşan evli 3 çocuk babası Murat Beysun, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) arama ve kurtarma, izleme, sürü gütme ve avlanmada da kullanılan ve yüzde 70 kurt, yüzde 30 ise köpek genlerine sahip bir ırk olan Çekoslovak kurt köpeği yetiştiriyor.
DHA'nın haberine göre çiftlik evinde Boz, Şayen, Lady ve Dikkulak adındaki 4 Çekoslovak kurt köpeği ve yavrularına gözü gibi bakan Beysun, dağlarda onlarla vakit geçiriyor.
Beysun, gününün neredeyse tamamını onlara ayırıyor.
'SALDIRGANLIK HARİÇ TÜM ÖZELLİKLERİ BİREBİR KURT'
Değişik hobilerinin olduğunu söyleyen Murat Beysun, "Yırtıcı kuşlarım ve Çekoslovak kurtlarım var. Bu hayvanlar yüzde 70 kurt, yüzde 30 ise köpek genlerine sahip. Görüntü olarak Anadolu kırsalındaki kurtlarla birebir aynılar. Çocukluktan gelen bir merakla başladım. Bende yıllar önce yerli kurt denilen kurtlardan vardı. Fakat şehir hayatında bu canlıları beslemek çok zor ama o zaman merakım vardı. Kırsalda bir bahçe alınca da değişik bir köpek bakmak istedim. Araştırmalarım sırasında Çekoslovak kurtlarının varlığıyla karşılaştım.
Türk kültüründe kurtların ayrı bir yeri var ve ben de hiçbir siyasi amaç gütmeden eski Türk gelenekleri yaşayıp, yaşatmayı severim. Geleneklerimi yaşatmayı seviyorum. Bu yüzden geleneksel Türk okçuluğu yapıyorum, yırtıcı kuşları ve kurtları besliyorum. 1950'li yıllarda Çekoslovak askerlerinin köpeklerini kurtlar yiyormuş. O dönemde Alman çoban köpeğiyle dağ kurdunu çiftleştirerek bu ırkı üretmişler.
Görüntü ve karakterleri tamamen kurdu andırıyor. Mesela ben olmadığım zaman, geceleri ve birbirlerinden ayrıldıklarında ulumaları, grup halinde hareket etmeleri, saldırganlık hariç tüm özellikleri birebir kurt. Civar köylüler kurtlarla karşılaştıklarında 'dağ kurdu' diye tepki gösteriyorlar. Bahçeyi aldıktan sonra ilk olarak 'Boz' adındaki alfa kurdunu getirdim. 18 ay boyunca hayvanat bahçesinde kurt diye sergilemişler. Ben aldığımda çok kötü durumdaydı ve burada düzelttim. Boz’dan sonra Macaristan’dan dişi kurt olan ‘Şayen’i getirdim.
Onlardan bir yavrumuz ‘Dikkulak’ oldu. Şu anda da yuvada 3 tane 1 aylık yavrumuz var. Yavruların isimlerini onlar büyüdükçe karakterlerine göre seçiyorum. Tamamen sevecenlerdir ve kimseye zarar vermezler. Çocuklarla, hayvanlarla araları iyidir. Tehdit olmadığı sürece hiçbir şeye saldırdıklarını görmedim. Ayrıca bir köpek gibi korumacılardır. Komşularımın hepsi bu durumdan memnun. Çünkü kimseye zarar vermiyorlar" dedi.
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