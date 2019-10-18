18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yükseköğretim Kurulunca ( YÖK),özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim fakültelerinin öğretmenlik programlarına, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı getirildi.
Alınan bilgiye göre, üniversitelerin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programları için merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alanların aksine başarı sırası şartı bulunmuyordu.
AA'nın haberine göre; Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında üniversitelerin bazı alanlarına başarı sırası şartı getirilmesine ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre, 2020 YKS'de özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için TYT'de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.
Bu kapsamda, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru için TYT'deki barajı da geçmek gerekecek.
ÖĞRENCİLER 2 YIL ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİ
2018 ve 2019 YKS kılavuzlarında diğer öğretmenlik programlarında olduğu gibi özel yetenekle öğrenci alan programlara da başarı sırası şartı getirileceği, sınava girecek öğrenciler için 2 yıl önce duyuruldu.
Bu yılki YKS sonuçlarına göre, özel yetenek sınavıyla girilen öğretmenlik programlarına 1 milyon 761 bininci sıradaki öğrenci kabul edilmişti.
TYT'de 800 bin başarı sırası şartı getirilen özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarında, özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı hususunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak.
Öte yandan, merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programları için AYT'den en düşük 300 bin başarı sırası şartı devam edecek.
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