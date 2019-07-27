Özel sporculardan 3 madalya

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlarda Merve Peker ve Benay Balcı 2.liği alırken, çift erkeklerde Salihcan Öztankal ve Enes Yılmaz ile karışık çiftlerde Enes Yılmaz ve Benay Balcı 3. oldu.

Organizasyonda masa tenisi branşındaki müsabakalar yarın sona erecek.