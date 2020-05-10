Özel sporcu Filiznur ile Kovid-19'u yenen annesinin en özel günü

İzmir'de zihinsel engeline rağmen başladığı cimnastik sporunda 10 yılda 40 madalya kazanan Filiznur İmer, annesi Süreyya Elçekin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşmasıyla en mutlu Anneler Günü'nü yaşıyor.
Doğumunun ardından 19 aylıkken rahatsızlanan ve 6 ay sonra zihinsel engel ile otizm tanısı konan Filiznur İmer'in 38 yaşındaki annesi Süreyya Elçekin, yaşamını kızına adadı. Yürümekte zorlanan kızını 6,5 yaşındayken cimnastikle tanıştıran ve 10 yılda 40 madalya kazanan kızıyla gurur duyan anne Elçekin'e bir ay önce Kovid-19 teşhisi kondu. SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören annesinden ilk kez ayrılan ve bu süreçte anneannesi ve teyzesinin bakımını üstlendiği özel sporcu, annesinin sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olmasıyla en farklı Anneler Günü'nü yaşıyor.
Salgın nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan başarılı sporcu, evde annesiyle yeniden antrenman yapmanın mutluluğunu yaşarken ayrı kaldıkları günlere inat annesine sımsıkı sarılıyor. Anne ve kızı, Anneler Günü'nü kestikleri pasta ile kutladı.
- "Kızım için yaşamalıyım dedim ve başardım"
Anne Süreyya Elçekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastanede kendisine Kovid-19 teşhisi konduğu gün aklına önce kızının geldiğini ve dakikalarca ağladığını söyledi.
Doktoruna kendisinin özel bir çocuğa sahip olduğunu anlattığını belirten Elçekin, "Kızım bensiz duramaz ve yaşayamaz, dedim. Ardından gözyaşları içinde doktoruma 'Ölecek miyim?' diye sordum. Doktorum bu süreçte bana ölmeyeceğimi hastalıkla mücadele etmek gerektiğini söyleyerek moral verdi. 'Hayır ölmeyeceksin' kelimesi bana güç verdi. Kızım için yaşamalıyım dedim ve başardım." diye konuştu.
Elçekin, hastanede kaldığı 18 gün boyunca kızını göremediği için çok üzüldüğünü, her gün onunla görüntülü konuştuğunu, sık sık da videolar gönderdiğini ifade etti.
- "Hastalığı kızımla el ele vererek yendim"
Yapılan 2 testinin de negatif çıktığını öğrendiği anı halen unutamadığını anlatan Elçekin, şunları kaydetti:
"Dünyalar benim oldu, kızıma kavuşmama çok az kalmıştı. Hastaneden çıkınca bir hafta daha evde karantinada kaldım. O sürede bitince kızımla sımsıkı sarıldık. Ben bu hastalığı kızımla el ele vererek yendim. Cep telefonuyla görüntülü konuşurken kızım sürekli, 'Anne bu hastalığı yeneceksin, sen benim annemsin, bugün çok iyi görünüyorsun.' gibi sözlerle moral verdi. Hayli farklı bir Anneler Günü kutluyoruz. Kızım beni hastaneden çıkarmaya geldiğinde 'Anne bugün bizim doğum günümüz olsun.' dedi. İşte o günden sonra ilk özel günümüz kızımla. Bizim için çok değerli. Onu çok seviyorum. İyi ki onun annesi olmuşum."
Elçekin, kızının her zaman başarılı sporcu olacağına inandığını, şimdiki hedeflerinin ise onun paralimpik olimpiyatlara katılarak Türk bayrağını göndere çektirmesi olduğunu aktardı.
- "Annemi çok seviyorum"
Milli sporcu Filiznur İmer de annesi hastanedeyken her an onu düşündüğünü, yeniden sağlığına kavuşması için çok dua ettiğini söyledi.
Annesizliğin çok kötü olduğunu derinden hissettiğini dile getiren İmer, "Onsuz yaşamak, onsuz uyumak zordu. Özledim onu. Anneme hep 'İyileşeceksin, mutlu olacağız.' dedim. Bu hastalığı ikimiz yendik. Annemi çok seviyorum. Onun sayesinde hayatı tutundum ve başarılı bir sporcu oldum." diye konuştu.
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