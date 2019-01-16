Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2018 Kasım dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Buna göre; Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8,8 milyar dolar azalarak 213,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,1 milyar dolar azalarak 15,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,5 milyar dolar azalışla 28,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 887 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 893 milyon dolar azalışla 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 10 milyon dolar artışla 7,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,1 milyar dolar azalışla 9,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 342 milyon dolar artışla 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,9 milyar dolar azalarak 148,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,0 milyar dolar azalarak 13,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6'sının dolar, yüzde 34,7’sinin euro, yüzde 4,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 15,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,6’sının dolar, yüzde 34,6’sının euro ve yüzde 22,6’sının Türk lirası ve yüzde 0,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 213,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 47,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 52,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 15,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 26,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.



