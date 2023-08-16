Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Para Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu düştü - Para Haberleri

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu düştü

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziranda 2022 sonuna kıyasla 3,2 milyar dolar azalışla 154,6 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

        Buna göre, haziran ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 3,2 milyar dolar azalarak 154,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,9 milyar dolar azalarak 145,8 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 676 milyon dolar artışla 8,8 milyar dolara çıktı.

        Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran 2022 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 8 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalışla 12,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 40 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

        REKLAM

        Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 315 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 902 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

        Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin haziran 2022 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 33 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 495 milyon dolar yükselişle 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

        Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar artarak 103,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 198 milyon dolar yükselişle 7,7 milyar dolar oldu.

        Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59'u dolar, yüzde 36,4'ü avro, yüzde 1,9'u Türk lirası ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1'i dolar, yüzde 38,2'si avro, yüzde 15,6'sı Türk lirası ve yüzde 7,1'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

        Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 65,3'ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,1'i finansal kuruluşlar, yüzde 23,9'u finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Habertürk Anasayfa