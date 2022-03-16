Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.
Buna göre, Ocak ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 yıl sonuna kıyasla 305 milyon dolar azalarak 168,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 229 milyon dolar düşüşle 161,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 76 milyon dolar gerileyerek 7,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
2021 yıl sonuna kıyasla Ocak 2022'de bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 15 milyon dolar düşüşle 20 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 94 milyon dolar azalırken, tahvil stoku değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 348 milyon dolar düşerken, tahvil stoku 490 milyon dolar artışla 10,6 milyar dolara çıktı.
Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, aynı dönemde 192 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 37 milyon dolar yükselişle 929 milyon dolar oldu.
BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 43.9 MİLYAR DOLAR
Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar Ocak 2022 itibarıyla 2021 yıl sonuna kıyasla 586 milyon dolar azalarak 107,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 41 milyon dolar azalışla 7,1 milyar dolara indi.
Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,5'i dolar, yüzde 33'ü avro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3'ü dolar, yüzde 35,1'i avro, yüzde 19,7'si Türk lirası ve yüzde 4.9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.
Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 39,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 60,1'ini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,7'si finansal kuruluşlar, yüzde 17,3'ü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.
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