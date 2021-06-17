Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu 161 milyon dolar geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.
Buna göre, nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla 2,1 milyar dolar azalarak 161,9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 161 milyon dolar gerileyerek 9,6 milyar dolara düştü.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, nisanda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 230 milyon dolar azalışla 21,3 milyar dolar seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 380 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 461 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 5 milyon doları düşüşle 7,8 milyar dolara geriledi.
Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda geçen yılın sonuna kıyasla 264 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 36 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar oldu.
Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, nisanda 2020 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 107,8 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 447 milyon dolar azalarak 9 milyar dolara geriledi.
Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'i dolar, yüzde 33,5’i avro, yüzde 2,2’si Türk lirası ve yüzde 1,8’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,6’sı dolar, yüzde 37,4’ü avro, yüzde 21,6’sı Türk lirası ve yüzde 3,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.
Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,6’sı finansal kuruluşlar, yüzde 57,4’ü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7’si finansal kuruluşların, yüzde 16,3’ünü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,8 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.
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