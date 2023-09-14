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        Haberler Ekonomi Para Özel sektörün yurt dışı kredi borcu düştü - Para Haberleri

        Özel sektörün yurt dışı kredi borcu düştü

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda 2022 sonuna kıyasla 2,6 milyar dolar azalışla 155,2 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:17
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        Özel sektörün yurt dışı kredi borcu düştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

        Buna göre, temmuz ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 2,6 milyar dolar azalarak 155,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,4 milyar dolar azalarak 146,3 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 828 milyon dolar artışla 9 milyar dolara çıktı.

        Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda 2022 sonuna göre 48 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar düşüşle 12,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 88 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

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        Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 344 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 898 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, temmuz 2022 sonuna göre 39 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 601 milyon dolar yükselişle 1,7 milyar dolara çıktı.

        Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar artarak 103,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 376 milyon dolar yükselişle 7,9 milyar dolar oldu.

        Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,7'si dolar, yüzde 36,5'i avro, yüzde 2'si Türk lirası ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,2'si dolar, yüzde 36,8'i avro, yüzde 17,5'i Türk lirası ve yüzde 6,5'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

        Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 34,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 65,1'ini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,5'i finansal kuruluşlar, yüzde 24,5'i finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,4 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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