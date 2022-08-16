Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.
Buna göre, haziran ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7,6 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar düşüşle 153,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 206 milyon dolar artışla 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda 2021 sonuna göre 2,3 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2,9 milyar dolar düşüşle 17,1 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 391 milyon dolar geriledi, tahvil stoku değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 233 milyon dolar yükselişle 10,3 milyar dolara ulaştı.
Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, haziranda 2021 sonuna göre 320 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 200 milyon dolar yükselişle 1 milyar 100 milyon dolara çıktı.
1 YIL İÇİNDE ANA PARA GERİ ÖDEMESİ 45,2 MİLYAR DOLAR
Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar haziranda 2021 sonuna kıyasla 4 milyar dolar azalarak 103,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 270 milyon dolar artışla 7,4 milyar dolara yükseldi.
Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,7'si dolar, yüzde 32,9'u avro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2'si dolar, yüzde 37,6'sı avro, yüzde 18,1'i Türk lirası ve yüzde 4,1'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.
Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 61,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,3'ü finansal kuruluşlar, yüzde 18,7'si finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,2 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.
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