Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziran ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7,6 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar düşüşle 153,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 206 milyon dolar artışla 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda 2021 sonuna göre 2,3 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2,9 milyar dolar düşüşle 17,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 391 milyon dolar geriledi, tahvil stoku değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 233 milyon dolar yükselişle 10,3 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, haziranda 2021 sonuna göre 320 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 200 milyon dolar yükselişle 1 milyar 100 milyon dolara çıktı.