Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

AA

Geçen yılın kasım ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,2 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 159,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

Buna göre, geçen yılın kasım ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2020 yıl sonuna kıyasla 5,2 milyar dolar azalarak 167,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,7 milyar dolar azalarak 159,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,5 milyar dolar gerileyerek 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2020 yıl sonuna kıyasla Kasım 2021'de bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,8 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 1,6 milyar dolar düşüşle 19,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 6 milyon dolarlık düşüşle 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1,7 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku 2,5 milyar doları artışla 10,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, aynı dönemde 1 milyar dolar azalışla 5,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 110 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 40.4 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar Kasım 2021 itibarıyla 2020 yıl sonuna kıyasla 5,1 milyar dolar azalarak 103,8 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 1,6 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,2'si dolar, yüzde 33,4'ü avro, yüzde 1,5'i Türk lirası ve yüzde 1,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3'ü dolar, yüzde 36,6'sı avro, yüzde 19,1'i Türk lirası ve yüzde 4,'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 59,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 16,4'ünü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.