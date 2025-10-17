"Özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" ifadesini kullandı
Giriş: 17.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:10
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.
