Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre 7.4 milyar dolar azalarak 173.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 895 milyon dolar azalarak 8.1 milyar dolara geriledi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı 42.9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde uzun vadeli kredilerde, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı. Bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1.1 milyar dolar azalışla 20.2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.1 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 875 milyon dolar azalarak 2.8 milyar dolara indi.
Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku da 25 milyon dolar azalarak 7.5 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredilerde, bankaların kredi borçlanmaları 652 milyon dolar azalışla 5.0 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları da 24 milyon dolar azalışla 1.7 milyar dolara düştü.
UZUN VADELİ KREDİ BORCU 173.6 MİLYAR DOLAR
Alacaklı bazında, bu dönemde uzun vadeli kredi borcu tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, 4.8 milyar dolar azalarak 120.8 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcu bazında, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 919 milyon dolar azalarak 7.9 milyar dolara düştü. Toplam 173.6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62'si dolar, yüzde 33.5'i euro, yüzde 2.8'i Türk lirası ve yüzde 1.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Toplam 8.1 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 38.8'i dolar, yüzde 34.3'ü euro, yüzde 25.6'sı Türk lirası ve yüzde 1.3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.
Nisan sonu itibarıyla, 173.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41.9'unu finansal kuruluşların, yüzde 58.1'ini finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Aynı dönemde, 8.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76'sını finansal kuruluşların, yüzde 24'ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
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