Özel seferle ABD'den dönen yolculardan Naime Pekdemir: "Türkiye'de güvende hissediyorum"

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı uluslararası uçuşların durdurulmasıyla ABD'de kalan ve Türk Hava Yollarının (THY) New York'tan düzenlediği özel seferle yurda dönen 73 yaşındaki Naime Pekdemir, "Türkiye’de kendimi daha güvende hissettiğim için bir an önce ülkeme dönmek istiyorum." dedi.
New Jersey eyaletinde yaşayan kızı ile torunlarını ziyaret için ABD'ye gelen ve nisan başındaki uçuşu salgın nedeniyle iptal edilen Giresunlu Pekdemir, New York'tan Türkiye'ye uçuşundan önce duygularını AA muhabirine aktardı.
THY'nin özel bir tahliye seferi düzenleyeceğini duyar duymaz ismini ilk yazdıran kişilerden olduğunu anlatan Pekdemir, "Özel sefer düzenleneceğini duyar duymaz valizimi hazırlamaya başladım." diye konuştu.
Pekdemir, "Amerika’ya torunlarımı görmeye 6 ay önce gelmiştim. Nisan başında dönüş biletim vardı. Virüs çıkınca burada kaldık. Uçuşumuz iptal edilmişti. Uçak kaldırılacağını duyunca çok sevindim." şeklinde konuştu.
- "Çok pahalı olduğu için ilaçları alamıyorum"
ABD’de Kovid-19 salgınının New York’tan sonra en çok etkilediği eyalet olan New Jersey’de geçici olarak bulunan Pekdemir, birçok hastalığı yüzünden kullandığı ilaçların bittiğini ve yenisini tedarik edemediğini dile getirdi.
ABD'de turist olarak bulunduğu için tedavi olmak ve ilaç almak konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Pekdemir, Amerika’da rahatsızlıkları olan bir yaşlı olarak yaşamanın zor olduğunu vurguladı.
Pekdemir, şunları kaydetti:
"Astım, kalp ve hipertansiyon hastasıyım. Sigortam olmadığı için burada hastaneye gidemiyorum, gitsem de çok pahalı olduğu için ilaçları alamıyorum. Burada bir ilacım 300-400 lira tutuyor, o da bir şeye fayda etmiyor. Çocuklarımın da salgından dolayı çalıştıkları işyeri iki aydır kapalı. Para kazanamıyorlar. Devlet yardım parası verecek de onunla yiyecek içecek alacaklar.''
- "Türkiye’de kendimi güvende hissediyorum"
Amerika’da Kovid-19 salgınından dolayı panik yaşadığını söyleyen Pekdemir, "Türkiye’de kendimi daha güvende hissettiğim için bir an önce ülkeme dönmek istiyorum. Orada sağlık karnem ile gidip ilaçlarımı alabiliyorum, rahatım, hiç olmazsa hastalığımın beni götürdüğü yere kadar hayatımı idame etme imkanım var." dedi.
Çeşitli hastalıklarından dolayı, salgın ortamında birinci derecede risk grubuna girdiğini belirten Pekdemir, New Jersey’de yaşayan kızı ve damadının evinden hiç çıkamadığını aktararak, "Salgınla ilgili gelişmeleri her gün televizyondan takip ediyordum. İki aydır hiç dışarı çıkmadım çünkü hastalıklarımdan dolayı yüksek risk grubundayım. Şu an ilk defa dışarı adımımı attım, toprağa iki aydır ilk defa ayak basıyorum." ifadelerini kullandı.
- "Devletimizden Allah razı olsun"
Cuma sabahı, havalimanına gitmek üzere torunları ile uzun uzun vedalaşarak New Jersey’den ayrılan Pekdemir, "Allah nasip ederse Türkiye’ye gidiyorum artık, nereye ineceğimizi de bilmiyorum, iki hafta karantinada tutacaklarmış. Bu uçağı kaldıranlara çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık sıhhat versin." sözleriyle sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Damadıyla New York’taki JFK Havalimanı'na gelerek bilet işlemlerini tamamlayan Naime Pekdemir, THY’nin tahliye özel seferi için bekleyen uçağa diğer 354 Türk vatandaşı ile binerek Türkiye’ye doğru hareket etti.
ABD'den Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuş, perşembe günü Los Angeles'tan yapılmış, diğer iki uçuş ise cuma günü New York ve Washington'dan gerçekleştirilmişti.
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