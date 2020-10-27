Veliye müjde! Özel okullardan 3 aylık para iadesi için emsal karar

Pandeminin başından beri yazıyorum özel okul velilerinin isyanını… Malum geçen eğitim/öğretim yılında öğrenciler 3 ay okuldan uzakta kaldılar fakat özel okullar öğrencilerin okula gitmedikleri süre için de paralarını aldı. Eğitim parasını geçtim öğrencinin binmediği servisin, yemediğin yemeğin parası bile veliden alındı.
Haftalar süren tartışmaların ardından servis ve yemek paraları alınmayacak dendi fakat biliyorum ki hala yemek ve servis paralarını veliye iade etmeyen okullar var. Hem de anlı şanlı Türkiye çapında yüzlerce şubesi olan okullar…
Tüm bu tartışmaların üstüne ise haziranda özel okullar yeni dönem için bir de zam yaptı. Hatırlarsanız o dönem de yüzde 20’lere varan özel okul zamlarını ve veliye ödeme güçlüğü çıkarıldığını da gündeme taşımıştım. Eylülde devlet, yüzde 8’lik KDV’yi yüzde 1’e indirdi. KDV indirimini bile iade etmek istemeyen, bunun için bin dereden su getiren okullar oldu. Okulların tamamı açılmış değil, vaka sayılarının hızlı yükselişi sürerken ne olacağı da belli değil.
Dedim ya pandeminin başından beri özel okullarda sorun bitmiyor. Ama bugün olumlu bir gelişmeden bahsedeceğim.
Hatırlarsanız Kayseri’de bir veli, geçen yılın 3 aylık uzaktan eğitim tutarının özel okul tarafından iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmuştu. Tüketici Hakem Heyeti de veliyi haklı bulmuş ve okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 lira 20 kuruşun tüketiciye iadesine karar vermişti. Bu kararın ardından yine Kayseri’de başka bir veli de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu ve para iadesi aldı. Ardından da Tüketici Hakem Heyeti’nin kararı, Tüketici Mahkemesi’ne gitti. Kayseri Tüketici Mahkemesi, Hakem Heyeti’nin kararını onadı. Böylece geçen yılın 3 aylık dönemi için veliye para iadesi emsal karar haline gelmiş oldu. Bu emsal kararla veliler, 10 bin 390 TL’lik uyuşmazlıklara kadar Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurup özel okullardan para iadesi alabilir.
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