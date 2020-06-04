Özel okullarda yüz yüze telafi eğitimi için "özelleştirilmiş eğitim" hazırlığı

AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız'ın telafi eğitimleri için tarih vermesinin ardından özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitiminin yapılabilmesi için harekete geçti.

Bu kapsamda öğrenciler, telafi eğitimi öncesinde seviye belirleme sınavıyla farklı sınıflara ayrılacak. Böylece öğrencilerin gereksinimleri dikkate alınarak, kişiye özel yoğunlaştırılmış ya da seyreltilmiş özel eğitim programı planlanacak.

Yüz yüze telafi eğitimleri özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup ağustos ve eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek.

Telafi eğitimi yapacak özel okullar, eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek. Eğitime başlamadan önce ve eğitim süresince ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda tedbirler alınacak.

- "Eğitim sisteminin sarmal yapısı dolayısıyla telafi eğitimleri çok gerekli"

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB'in verilen online derslerin de ders olarak sayılmasını kararlaştırdığını ancak bu konuların yüz yüze yoğunlaştırılmış bir programla tekrar edilmesinin öğrenciler için yararlı olacağını ifade etti.

Özel okullar olarak ağustos ayının başından itibaren öğretmenlerle çalışma yapacaklarını, 15 Ağustos'da da telafi eğitimlerine başlayacaklarını aktaran Taşel, "Telafi eğitimleri çok gerekli eğitimlerdir. Çünkü öğrenciler ikinci dönem konularının tamamını online olarak takip ettiler. İkinci dönem konuları da daha sonraki yıllarda karşılarına çıkacak konulardır. Türk milli eğitim sistemimizde sarmal bir yapı var. Bir yılki konu, bir sonraki yılın ya da daha sonraki yılların ön bilgisi niteliğindedir. Bu sarmal modelden dolayı arada boşlukların oluşmaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Telafi eğitimlerinin içeriği konusunda derneğe üye özel okullara örnek programlar sunacaklarını dile getiren Taşel, ancak bu konuda okulların kendi insiyatifleriyle karar vereceğini, okulların ve velilerin istekleri doğrultusunda çocukların zorluk çektiği dersleri ön plana almak kaydıyla telafi eğitimlerinin yapılacağını anlattı.

- Matematik, fen, yabancı dil ve Türkçe eğitimine yoğunlaşılacak

TÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Taşel, telafi eğitimlerinin içeriğine ilişkin şunları söyledi:

"Yoğunlaştırılmış bir eğitim olacak. Çünkü çocuklarımız bu konulara yabancı değil. Gerek EBA gerek özel okulları online sistemleri üzerinden bu dersleri aldılar. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu süreçte işi kolay olacaktır. Görülmüş olan derslerin üzerinden giderek biraz daha pekiştirme sağlayacaklar. Özellikle daha çok öğrencilerin zorluk çekebileceği konulara yoğunlaşacaklar. Bu nedenle çok yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer herhangi bir eksiklik kalırsa, özel okullarımız yeni eğitim öğretim dönemi başladıktan sonraki haftasonlarında ya da programlarına ders ekleyerek de bu telafiyi yıl içinde sürdürecekler."

Bu süreçte bazı ülkelerin matematik ve dil eğitimine ağırlık verdiğini belirten Taşel, "Türkiye'de de birinci derecede matematik ve fen ağırlığı oldukça önemli. Ayrıca, çocuklarımızın Türkçe ve yabancı dil eksikliklerini gidermek lazım. Sözel dersler biraz daha okumaya dayalı ve anlaşılması daha kolay olan dersler. Ağırlıklı olarak matematik, fen, yabancı dil ve Türkçe eğitimi yoğun olacak." diye konuştu.

Taşel, salgın nedeniyle günün şartlarına göre telafi eğitimi sürecinde öğrencilerin okula girişte ateşinin ölçüleceğini, el ve ayak hijyeninin sağlanacağını, sınıflarda sosyal mesafe kuralının uygulanacağını ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli olursa maskeyle derslere katılacağını kaydetti.

Velilerin de bu kararı memnuniyetle karşıladığını aktaran Taşel, özellikle telafi eğitimlerinin ağustosta yapılacak olmasının öğrencilere tatil imkanı da sağlayacağını sözlerine ekledi.

- "Çocukların eğitimsel kazanımlarını tamamlamasını amaçlıyoruz"

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ise telafi eğitimlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, bu kararın alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzaktan eğitimle telafiye başladıklarını, yüzde 95'ini de tamamladıklarını belirten Dal, çocukların kazanımlarında eksikliklerin olabildiğine, bunun için yüz yüze eğitimin gerekliliğine dikkati çekti.

Telafi eğitimlerine katılımın zorunlu olmadığına, devamsızlık uygulanmayacağına işaret eden Dal, şöyle konuştu:

"Amacımız çocukların eğitimsel olarak kazanımlarının sağlıklı bir şekilde tamamlanması, bir dahaki döneme eksiksiz başlamaları. Okullarımız, telafi eğitimini ihtiyaçlarına göre sınıf ve öğrenci bazında planlayacak. Telafi, terzi usulü bir eğitim olacak. Çünkü müfredatı ve eğitimleri tamamladık ama bazı çocuklarımızın tekrara ihtiyacı var, bazıları uzaktan eğitimde istediği kadar verimi alamadı. Bunların bir kısmı konu tekrarına ihtiyaç duyuyor. Her öğrenci için durum tespiti yaparak program belirleyeceğiz. Her sınıfta farklı bir uygulama olacak. Her öğrencimizin eğitim anlamında kazanımları hangi noktada takip edebiliyoruz. Belli sınıflar için ilk günde bir test yapılacak. Çocukların ve o sınıfın seviyesi belirlenerek, ona göre 3 haftalık program dizayn edilecek. Kimisi yoğunlaştırılmış kimisi seyreltilmiş programlar olacak."

- İhtiyacı olan öğrencilere birebir ders imkanı sağlanacak

Telafi programının her sınıf için içerik ve süre olarak farklı uygulanacağını dile getiren Dal, "Hatta sınıf bazında öğretmenlerimizin yapacağı hazırlıklarla öğrenciler için de değişik programlar uygulayacağız. İhtiyacı olan öğrencilerimize ek olarak birebir dersler de vereceğiz. Kurumlarımız ve öğretmenlerimiz buna hazır. Bu yılın eksiklerini tamamlayarak bir dahaki seneye başlamak için hazırlanıyoruz. Telafi eğitimi, özel bir program olacak." ifadelerini kullandı.

Nurullah Dal, 1 Haziran'da ciddi tedbirler alarak anaokullarında eğitime başladıklarını anımsatarak, bu konuda mihenk taşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi maske, mesafe ve temizlik olduğunu, bunlara uygun bir eğitim sistemi kurguladıklarını anlattı.

Telafi eğitimleri sürecinde de dezenfektasyon, temizlik ve hijyen konularında tedbirlerini normal rutinlerinin 2-3 katı artıracaklarını belirten Dal, "Sosyal mesafe için öğretmenlere ve okul personeline eğitimlerimiz olacak. Telafi döneminde seyreltilmiş bir sınıf modeli çıkacak. Sınıflarımız maksimum 24 kişilik, fiili olarak şu anda 20 kişilik. Bunun yüzde 70'si gelse, 15 ya da 13 kişilik sınıflar olacak. Bu durum sosyal mesafeye uyuyor. Eğitimlerin maskeyle olup olmayacağına Bilim Kurulu karar verecek. Maskeyle olabileceği kanaatinde değilim. Bütün gün çocuğu okulda dolaştırmak ne kadar mümkün? Ancak öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız maske ve siperlik takacak." diye konuştu.