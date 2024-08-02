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        Haberler Gündem Eğitim Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme için başvurular başladı

        Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme için başvurular başladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca, şehit, gazi yakını ile koruma altındaki çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ve çeşitli kurslara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi yerleştirme için başvurular başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:37
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        Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme için başvurular başladı
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        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak okutulacak ücretsiz öğrencilerin kurumlara yerleştirme işlemlerinin usul ve esasları ile başvuru takvimi belli oldu.

        Kılavuza göre, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar, özel okul ve kurslarda (özel öğretim kurumu) öncelikli olarak ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin işlemler bu yıl ilk kez merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

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        Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları yüzde 3'lük ücretsiz öğrenci oranının yüzde 2'lik kısmı için Bakanlık tarafından hazırlanan modül üzerinden yerleştirme yapılacak. Kalan yüzde1'lik kısım için yerleştirme işlemleri kurumlarca gerçekleştirilecek.

        Bu kapsamda, ücretsiz okutma hizmetinden yararlanmak isteyenler için başvurular, 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Adaylar, 13-18 Ağustos arasında özel okul tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 22 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrencilerin ve kursiyerlerin kayıt işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Ücretsiz okutulacak öğrenciler için boş kontenjanlar, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

        HİZMET KURUMLARIN ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ KAPSAYACAK

        Ücretsiz okutma hizmeti, kurumların öğrenim ücretlerini kapsayacak, kurumdan alınacak yemek, kıyafet, servis, etüt ve benzeri diğer hizmetler için kurum tarafından ayrıca ücret belirlenebilecek.

        Bu kapsamda, ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak kişilerin kurumun diğer hizmetleri ile ilgili şartları hakkında önceden bilgi almaları gerekecek.

        BAŞVURULAR OKULDAN YAPILACAK

        Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrencilerin işlemleri farklı usullerde gerçekleştirilecek. Buna göre, okulların başvuru işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan, tercih işlemleri ise e-Okul sistemi üzerinden öğrenci velisi ya da vasisi tarafından yapılacak.

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        Her öğrenci en az 5, en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecek ve sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

        ÖZEL KURSLAR, SOSYAL ETKİNLİK VE GELİŞİM MERKEZLERİ DE KAPSAMDA

        Bakanlık, özel öğretim kursları, özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri gibi özel kursların başvuru ve tercih işlemlerine ilişkin esasları da belirledi. Buna göre, bu kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

        16 yaşından küçük adayların her başvuru ve tercih işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak. 16 yaşından büyük adayların ise ilk başvuruları il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından, tercih işlemleri ise e-Özel modülü üzerinden adayların kendisi tarafından yapılacak.

        Bu aşamada en fazla 5 kurum tercihi yapılabilecek ve bir kurs programının her dönemi için bir başvuru alınacak. Yerleştirmeler bu aşamada da sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

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        SÜRÜCÜ KURSLARI İLE MESLEK KURSLARINA BAŞVURULAR

        Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları (MTSK), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

        Başvurular, kursa kayıtta istenen belgelerle birlikte aday kursiyerlerin kayıt olmak istedikleri kurumun bağlı olduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak. Aday kursiyer en fazla 5 kurs tercihi yapabilecek. Yerleştirmeler mevzuatta belirtilen süreler içerisinde, puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre Özel MTSK Modülü üzerinden yapılacak.

        KAYIT YAPILMAMASI DURUMUNDA HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLAR

        Kurumlara sistem üzerinden yerleşen öğrenci ve kursiyerlerin süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmaması durumunda, ücretsiz okuma haklarından vazgeçmiş sayılacaklar.

        Bu başvuru ve yerleştirme işlemi yalnızca "Özel Öğretim Kurumları Kanununda" öncelik verilen çocuklara yönelik olduğundan, bu süreç sonunda kurumun boş kontenjanı kalması durumunda işlemler, "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

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