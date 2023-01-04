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Özel okul ücretleri güncelleniyor! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bakan Özer duyurdu: Özel okul ücretleri güncelleniyor! İşte 2023 yeni zamlı özel okul fiyat listesi

Özel okul ücretleri 2023 zam oranı için gözler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çevrildi. Özel okullara yapılan zam 4 Ocak Çarşamba günü Bakan Özer tarafından açıklanacak. İşte, 2023 özel okul fiyatları zammı son durum...

Giriş: 04.01.2023 - 08:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özel okul ücretleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2023 özel okul zam oranlarının 4 Ocak günü açıklanacağını duyuran Bakan Özer "Yeni oranı velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.  Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. İşte, 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? sorusunun yanıtı...

  • BAKAN ÖZER DUYURDU!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın (4 Ocak) açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

  • ÖZEL OKUL FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılında uygulanacak özel okul ücretleri, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanacak.

  • ÖZEL OKUL ÜCRET ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

    Özel okul ücretlerine uygulanacak zam oranı, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. 

  • 2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

    Özel okul ve kolejlerin 2023-2024 eğitim öğretim dönemine ait fiyat listesi henüz yayınlanmadı.

  • OKUL ÖNCESİNE ÜCRETSİZ YEMEK

    Son 20 yılda eğitime verilen desteğe dikkat çeken Bakan Özer, "6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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