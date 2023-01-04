Özel okul ücretleri, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2023 özel okul zam oranlarının 4 Ocak günü açıklanacağını duyuran Bakan Özer "Yeni oranı velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. İşte, 2023 Özel okul ücretleri ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? sorusunun yanıtı...