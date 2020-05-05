Muhtarın 12 yıl sonra maaş zaferi

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinin bir mahallesinin muhtarı seçilen D.D.,”silahlı suç örgütü üyesi olma” ile bir dizi suçtan Mayıs 2007’de tutuklandı. Mayıs 2008’de ise hakkında aynı suçlardan cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açıldı.

Sincan Cezaevinde konulan D.D., Ağustos 2008’de 478 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonucunda ise Haziran 2012’de beraatına karar verildi.

19 BİN TL TAZMİNAT ALDI

Muhtar tutuklu kaldığı günler için maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek, muhtara 8 bin TL maddi, 11 bin TL de manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

MAAŞ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

D.D., ayrıca İhsangazi Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak tutuklu kaldığı dönemde ödenmeyen muhtarlık maaşlarının kendisine ödenmesini talep etti. Ancak, bu talebi reddedildi. D.D., bu kararı yargıya taşıdı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

Kastamonu İdare Mahkemesi, Ekim 2015’te davanın reddine karar verdi. D.D., bu itirazı da Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedildi. Bu gelişme üzerine D.D., mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM HAK İHLALİ SAYDI

Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Kastamonu İdare Mahkemesi’ne de gönderdi. Bu karar sonrası yeniden yargılama yapacak olan Mahkeme, D.D.’nin tutuklu kaldığı dönemde kesilen maaşının ödenmesine karar verecek.

“MÜDAHALE ÖLÇÜLÜ DEĞİL”

Kararın gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

“Sonuç olarak olayda tutukluluk sebebiyle tazminata hükmedilmesi gerektiği kamu makamlarınca tespit edilen başvurucuya muhtar olarak seçildiği için ödenmesi gereken aylıklar tutuklu kaldığı sürede ödenmemiştir. Başvurucunun bu aylıkların ödenmesi yönündeki talebi ise söz konusu ödenekleri elde etme hususunda kanuna dayalı olarak meşru bir beklentisi olduğu hâlde derece mahkemelerince reddedilmiştir. Buna göre ilgili kanun hükümlerine göre tutuklama sebebiyle başvurucunun uğradığı zararların tazmininin gerektiği kabul edildiği hâlde söz konusu aylıkların başvurucuya ödenmemesinin haklı bir sebebi ortaya konulamamıştır. Dolayısıyla ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerinin derece mahkemelerince olayda olduğu gibi katı bir biçimde yorumlanması suretiyle muhtarlık aylıklarının ödenmemesi başvurucuya şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemiş olup başvurucunun mülkiyet hakkının korunması ile müdahalenin kamu yararı amacı arasında olması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozmuştur. Başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahale bu sebeple ölçülü değildir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alman mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”