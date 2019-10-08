Özel Kuvvetler Akçakale'ye intikal etti

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun öncesinde sınırda hareketlilik sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri Irak-Suriye sınırında devriye-keşif ve gözetleme uçuşlarını sıkılaştırılırken, sınır hattında askeri konvoyların yoğunlaştığı gözleniyor.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre, özel birlikler de sınır bölgelerine intikal etmeye başladı. Akçakale'de özel birliklerin otobüslerle bölgeye getirildiği gözlendi. Özel kuvvetlerin yüzde 95'inin sınır bölgesinde konuşlandığı ifade ediliyor.
ASKERİ BİRLİKLERİN ÖNÜNÜ AÇACAKLAR
Operasyonun en önemli ayağını oluşturan özel kuvvetlerin daha önce Afrin, El Bab ve Cerablus'ta olduğu gibi önceden sahaya girip, alanı boşaltarak kritik noktalarda diğer birliklere hareket alanı oluşturması bekleniyor.
7 NOKTADA MEVZİLENME TAMAMLANDI
Bu arada TSK sınır hattındaki 7 noktada mevzilenmesini tamamladı. Harekata katılacak birlikler, teröristlerin ve kaçak göçmenlerin girişini engellemek için sınır hattı boyunca inşa edilen bariyerlerde açılacak ceplerden bölgeye giriş yapacak. Bu amaçla getirilen vinçler de sınırda çalışmalara başladı.
SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere ayrıca komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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