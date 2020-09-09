Özel kıyafetle yapılan pasif jimnastik seanslarına Kovid-19 sürecinde ilgi arttı

Kilo verme, sıkılaşma, fizik tedavi amaçlarıyla elektronik kas uyarı sistemi anlamına gelen (EMS: Elektro Motor System) cihazı ile uygulanan yöntemin bir seansı 20 dakika sürüyor.
Çanakkale'de EMS sistemi eğitmenliği yapan Erdem Karpuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin Türkçe karşılığının "kasların belli bir elektronik uyarı ile daha kontrollü çalıştırılması" anlamına geldiğini söyledi.
Kontrollü sosyal hayat sürecinde insanların bu sisteme daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Karpuzoğlu, "Bu süre içinde tabii ki hareket kısıtlandı, daha çok kalori aldık. EMS antrenmanı sayesinde hareket kısıtlılığının verdiği olumsuzluklardan daha kısa zamanda uzaklaşıyorlar. Bu da büyük bir avantaj." dedi.
Karpuzoğlu, kullandıkları cihazın, kişinin üzerine giydiği kıyafet vasıtasıyla tüm vücut aynı anda sinir sistemi dışında ekstra kas kasılması sağladığını anlattı.
Kişiye özel bire bir antrenmanlar yaptıklarını belirten Karpuzoğlu, şöyle devam etti:
"Antrenman süresi 20 dakika. Bu büyük bir avantaj. Çünkü 20 dakikada 3-4 saat spor yapmış kadar kas aktivasyonu sağlıyoruz. Belirlediğimiz gün ve saatlerde randevuyla çalışıyoruz. Sadece kilo verme amaçlı değil, fizik tedavi ihtiyacı olanlar, profesyonel sporcular da geliyor. Kas çalışmasına dayandığı için burada yaptırdığımız antrenmanla kişinin isteğine göre daha kısa zamanda amaçlarına ulaştırıyoruz."
- "3-5 kilogramlık dambıllarla amaçlarımıza ulaşabiliyoruz"
Karpuzoğlu, gelen kişilerin önce vücut analiz cihazında yağ ve kas oranlarını ölçtüklerini, ardından diyetisyen eşliğinde beslenme programına aldıklarını aktardı.
Kişinin hedefi neyse ona göre antrenmana tabi tuttuklarını dile getiren Karpuzoğlu, "En avantajlı tarafı kısa zamanda çok iş yapıyor olmak ve sağlıklı bir şekilde eklemlerine yük binmeden, sakatlık riski olmadan çalışılması. EMS'de kası yoğun bir şekilde çalıştırmak için 20-30 kilogram ağırlıklara ihtiyacımız yok. Genelde vücut ağırlığı olan hareketlerle 3-5 kilogramlık dambıllarla amaçlarımıza ulaşabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erdem Karpuzoğlu, kontrollü sosyal hayat sürecinde Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hizmet verdiklerini kaydetti.
Bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını bildiren Karpuzoğlu, "Her antrenmandan sonra stüdyomuz tekrar ilaçlanıyor, havalandırılıyor, diğer antrenmana geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
EMS antrenmanı yapan dizi ve sinema oyuncusu Elif Tayhan da yoğun iş temposu arasında spora zaman ayırmaya çalıştığını belirtti.
Salgın dolayısıyla her yerde güvenle spor yapılamadığını anlatan Tayhan, "Bu sporda 20 dakika içinde 4 saat spor yapmış kadar kas aktivasyonu sağlamış oluyorum. 4 saat geçirmek yerine 20 dakika içinde bire bir olarak hijyenik ve profesyonel bir ortamda sporumu yapabiliyorum." diye konuştu.
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