"Özel'in dinlenmesine gerek yok" dilekçesi

Hayatını kaybeden TBMM Meclis Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder için 3 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlenmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katılmıştı.

Törenden sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalığın arasında bekleyen 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu yumruk atmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanmış ve hakkında, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Açılan davanın ilk duruşması temmuz ayında İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu cezaevinden getirildi. Özgür Özel’i ise avukatı temsil etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken Özgür Özel’in bir sonraki duruşmada dinlenmesi için duruşmayı 7 Ağustos’a erteledi.

“CHP GENEL BAŞKANI OLDUĞUNDAN PROGRAMI YOĞUN”

Özel’in avukatı Sedat Aslantaş mahkemeye sunduğu dilekçede CHP liderinin dinlenmesi yönündeki ara karardan dönülmesini talep etti. Dilekçede tüm yargı süreçlerinin Özel’in avukatı tarafından takip edildiği belirtilerek, “Şikayetimiz devam etmektedir, müvekkilin vereceği beyan da bundan ibarettir” denildi. Olayda Selçuk Tengioğlu’nun suçunu kabul ettiği ve kamera görüntüleriyle sabit olan olayın aydınlatılması için Özgür Özel’in olayı anlatmasına yargılama açısından gerek olmadığına dikkat çekildi. Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olması hasebiyle programının çok yoğun olduğuna vurgu yapıldı.

“SALDIRGANA VERİLECEK CEZADA İNDİRİM YAPILMASIN” Ayrıca avukatı tarafından olayın işlenişi bakımından “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve pişmanlık belirtisi göstermeyen Tengioğlu’na verilecek cezada indirim uygulanmaması da talep edildi.