Dünyaya etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde özel havayolu şirketi Onur Air, corona virüsü sonrası yaşanan gelişmeler sonunda tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Bu gelişmeye paralel olarak şirket web sitesinde online bilet satış işlemlerini durdurdu.