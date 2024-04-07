Özel hastanenin yönetim kurulu başkanı doktor evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Pamukkale'de Zeytinköy Mahallesi 4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Murat Çelik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti.
Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları sağlık ve polis ekibini çağırdı.
Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.
Denizli'deki özel bir hastanenin ortağı olan Çelik, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.