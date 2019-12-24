Tamamlayıcı sağlık sigortası aile bireylerini de kapsıyor

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanlar özel bir hastaneye gittiğinde SGK payının üstüne bir de ek ücret ödüyor. Bu ücret de çoğu zaman can yakabiliyor. Ayakta veya yatarak tedavilerde ödediğimiz fark bazen çok fazla olabiliyor. Oysa bu ücreti ödemeden özel hastane hizmeti alabilme şansımız var. Tabii ki tıpkı özel sağlık sigortasında olduğu gibi hastaneden elimizi kolumuzu sallayarak çıkıp gitme olanağını Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sağlıyor. Üstelik maliyeti çok daha ucuz. Bu üründen yararlanmak için gideceğimiz hastanenin SGK anlaşmalı olduğunu vurgulayalım. Güneş Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasını kapsayan ürününün adı Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Saltuk Buğra Sürüel ile konuştuk.

-Öncelikle tanımlamadan başlayalım isterseniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi olan kişinin yine SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarında fark ödemeden faydalanabilmesini sağlayan bir üründür. Daha hızlı ve yüksek kalitede tedavi olmanız için devreye giren bir özel sağlık sigortası türüdür de diyebiliriz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı veya ücret limitlerini aşan tedavi giderleri, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde en avantajlı şekilde giderilebiliyor. Bu açıdan devlet destekli bir sağlık sigortası olan tamamlayıcı sağlık sigortası, ayakta ve yatarak tedavi imkânları ile sağlık hizmetlerinden daha işlevsel bir şekilde yararlanmanıza olanak yaratıyor. Aynı zamanda uygun fiyatlarla ekonomik açıdan da bütçenize dost bir hizmet alabilmenizin önünü açıyor.

YENİLEME GARANTİSİ 3 YILDA ALINIYOR

-Peki,Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın kapsamı nedir?

Güvence Kapsamınızı poliçenizdeki teminatlar belirler. Bu teminatlar tamamen sizin seçimize göre şekillenir. Örneğin; yatarak tedavili bir poliçe ya da yatarak ve ayakta tedavi güvencesi veren bir poliçeyi ihtiyaçlarınıza göre tercih edebilirsiniz. Ayrıca 3 yıl planda kalan sigortalımız yenileme garantisi sayesinde her yıl poliçesini yenileyerek yaş sınırına takılmadan bu kapsamlardan yaşamı boyunca faydalanabilir.

-Yatarak ya da yatarak ve ayakta tedavi teminatlarını seçebileceğimizden bahsetmiştiniz. Yatarak tedavi teminatları nelerdir?

Yatarak tedavi teminatı günümüz koşullarında oldukça önemli ve kapsayıcı bir teminattır. Sigortalı; cerrahi ve dâhili yatışlar, yoğun bakım kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, özellikli tıbbi malzeme ve ambulans gibi pek çok teminattan anlaşmalı sağlık kurumlarımızda Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında yararlanabilir.

YILDA 10 MUAYENE

-Bir de ayakta tedavi teminatları nelerdir, bahsedebilir misiniz?

Ayakta tedavi teminatları, yatarak tedavi teminatlarına ek olarak alınan ve farklı kapsamları bulunan teminatlardır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ayakta tedavi seçeneğini de alan sigortalı; yılda 10’u geçmeyecek doktor muayenesi, tanı amaçlı incelemeler, tahlil ve röntgen, fizik tedavi ve ileri tanı yöntemleri gibi pek çok teminattan anlaşmalı sağlık kurumlarımızda Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında faydalanabilir.

-İki farklı tedavi tipini detaylı bir şekilde aktardınız. Peki, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda aileler için bir avantajlar sunuyor musunuz?

Aile ve sağlık söz konusuysa ayrı gayrı olmaz. SGK kapsamında yer alan kişi, eşi ve çocukları için de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü alması durumunda ailesi için aynı avantajlardan faydalanmasını sağlayabilir. Poliçede ailesinden iki veya daha fazla sigortalı olması durumunda ise yüzde 10 aile indirimi uyguluyoruz.

BÜTÇE DOSTU, KALİTELİ HİZMET

-Bu ürüne sahip olmak isteyen bireylerde öncelikli aranan şartlar nelerdir?

0 – 59 yaş aralığında Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi olması ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde ikamet etmesi öncelikli aranan şartlardır. Bu koşulları sağlayan herkes Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın avantajlarından yararlanabilir.

-Ürünle ilgili ihtiyacımız olacak detayları öğrendik, son olarak neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı neden seçmeliyiz?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ihtiyacınız olan yüksek kaliteli ve hızlı sağlık hizmetini daha uygun bütçelerle almanızı sağlayan bir üründür. Bu nedenle bütçe dostu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.