AA

Özel Harekat Başkanlığı, personeline sanal ortamda taktik eğitim veriyor. Başkanlık bünyesinde kurulan ve dün açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Sanal Taktik Eğitim Merkezi’nde, özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar sonsuz senaryo kullanılan bir eğitim programına tabi tutuluyor.

Özel Harekat Başkanlığı, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı. Yaklaşık 500 metrekarelik kapalı bir alanda bilgisayar kontrollü giyilebilir teknoloji kullanılan eğitim merkezinde, özel harekat polisleri basın mensupları için sanal operasyon gerçekleştirdi.

Senaryo gereği bir binaya operasyon düzenleyen ekipler, içerde terörist gibi davranan meslektaşları ile çatışmaya girerek tek tek etkisiz hale getirdi.

Kullanılan teknoloji ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren Komiser Hulusi Demir, eğitime katılan personele yönelik aksiyon veren bir yapay zeka kullandıklarını anlattı.

Özel kameralar ile çekilen her ortamın eğitimde kullanılabildiğini ifade eden Demir, böylece personelin önceden gidip görmediği bir binadaki operasyonu tecrübe edebildiğini söyledi

Demir, eğitimde senaryo sınırının olmadığının altını çizerek, "Hedef ve personel hareketli. Onun ötesinde hedeften aksiyon alabileceğim bir olayı gerçek hayatta simüle etmem mümkün değil. Biz burada bunu yaşatabiliyoruz. Teröristleri öyle yerleştiriyoruz ki operasyon bittikten sonra eğitime katılan arkadaşlarımız bile 'ben burada terörist olabileceğini düşünemezdim' diyor. Biz bu eğitimler sayesinde farkındalık sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Türkiye genelinde görev yapan özel harekat polislerinin belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu, geldiğinde diğer eğitimlerin yanı sıra bu eğitimden de geçtiğini belirten Demir, söz konusu uygulama sayesinde maddi tasarruf sağlandığını da sözlerine ekledi.