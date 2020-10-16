Özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı - KIRKLARELİ

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İl Emniyet Müdürlüğünce 7 noktada sabit, 10 mobil ekip ve 84 personel tarafından gerçekleştirilen denetimde, motor ve şase numarası kazınmış motosiklet kullanan bir sürücü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, terk edilmiş ve tescilsiz kullanılan 22 motosiklet ekiplerce trafikten men edildi.Motosikletler çekici yardımıyla otoparka götürüldü. 98 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 28 sürücüye toplam 21 bin 668 lira ceza uygulandı.