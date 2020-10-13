Özel halk midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - KOCAELİ

E.E. yönetimindeki 41 J 0160 plakalı özel halk midibisü ile Z.L'nin kullandığı 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araç Orduevi mevkisinde çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, yol kenarındaki trafik ışığını devirerek üzerinde kaldı.Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile midibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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