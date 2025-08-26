Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi 2025: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşen 116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavının ardından, ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
116. temel eğitim ve 92. yenileme ve Eğitim Özel Güvenlik Sınavı binlerce adayın katılımı ile geçtiğimiz hafta sona erdi. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖGG sınav sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuç tarihi...
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
116. temel eğitim ve 92. yenileme eğitimi sınavı, 24 Ağustos tarihinde uygulandı. Sınavın ardından ÖGG sınav soruları ve cevapları 26 Ağustos 2025 Salı günü yayımlanacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçlaru 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden açıklanacak.
ÖGG SINAV TAKVİMİ
26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak,
27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak,
5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak,
12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,
15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,
18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.