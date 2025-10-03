Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman?

        Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak sınav öncesinde, ÖGG sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Tek oturumdan oluşan sınavda 100 soru sorulmaktadır. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi ve saati...

        Giriş: 03.10.2025 - 23:33 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:33
          ÖGG sınavı için bekleyiş sürüyor. Silahlı sınava katılım sağlayacak adaylar, 100 sorunun yanında 25 soru daha cevaplamaktadır. 125 soru için 150 dakika süre verilmektedir. Sınava sayılı günler kala, ÖGG sınav tarihi, adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte Özel Güvenlik Görevlisi 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav tarihi...

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

          Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

          ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA?

          Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

          ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          ÖGG sınav soru ve cevapları 21 Ekim yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.

          10 – 12 Kasım 2025 tarihleri arasında ise adayların sonuçlara itiraz edebileceği, bu itirazların sonuçlarının 13 Kasım 2025’te ilan edileceği bildirildi. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

