        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 116. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik Görevlisi 116. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman?

        Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. ÖGG sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Silahlı sınava girecek adaylar, 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi için 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 19:56 Güncelleme: 09.08.2025 - 19:56
          ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puandır. Sınav için bekleyiş sürerken, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının uygulanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

          116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı 24 Ağustos Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

          Uygulamalı atış sınavı ise 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖGG sınav sonuçlaru 12 Eylül tarihinde www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden açıklanacak.

          ÖGG TAKVİMİ

          26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak,

          27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak,

          5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak,

          12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,

          15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,

          18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.

