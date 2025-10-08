Habertürk
        117. Temel Eğitim sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        117. Temel Eğitim sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre çalışmalarına hız veren adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. ÖGG sınavında silahsız sınava girecek adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Silahlı sınava girecek adaylara ise 100 adet sorunun yanında 25 adet silah bilgisi sorusu sorulacak. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 00:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:09
        • 1

          ÖGG sınavında geri sayım sürüyor. Tek oturumdan oluşacak sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak, her bir sorunun değeri bir puan olacak. Silah sınav ise 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte Özel Güvenlik sınavının uygulanacağı tarih...

        • 2

          ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

        • 3

          ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA?

          Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

        • 4

          ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          ÖGG sınav soru ve cevapları 21 Ekim yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.

        • 5

          ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.

          10 – 12 Kasım 2025 tarihleri arasında ise adayların sonuçlara itiraz edebileceği, bu itirazların sonuçlarının 13 Kasım 2025’te ilan edileceği bildirildi. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecek.

