ÖGG sınavında geri sayım sürüyor. Tek oturumdan oluşacak sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak, her bir sorunun değeri bir puan olacak. Silah sınav ise 25 çoktan seçmeli sorunun her biri 2 puan değerinde olup değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Peki, Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte Özel Güvenlik sınavının uygulanacağı tarih...