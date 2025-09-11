Özel gösterimi gerçekleştirildi

Eleştirmenleri tarafından ‘cesur, yenilikçi ve gerçekçi’ olarak tanımlanan 'Tehlikeli Bölge’nin özel gösterimine katılan isimler arasında Demet Akbağ, Sedef İybar, Saba Tümer, Murat Evgin, Yasemin Şefik, Emre Kızılırmak, Caner Alkaya, Celal Şen, Gürdal Şen, Kayra Sır vardı.

"TÜRKİYE’DE İYİ BİR SİNEMA SEYİRCİSİ VAR, SADECE İYİ FİLM BEKLİYORLAR"

Türk sinemasında yenilikçi bir bakış açısı için anlamlı bir rol oynayan filmin özel gösterimin"de yapım ekibi ve oyuncular heyecanlarını birlikte paylaştı. Filmin yapımcısı Serkan Semiz ve yönetmen Ramazan Ekmekçi gösterim öncesi film sürecini anlattılar.

Serkan Semiz (Yapımcı): Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bunu yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Filme başladığımız andan itibaren bunun riskli bir iş olduğunu biliyorduk ama Türkiye’de iyi bir sinema seyircisi var bunu da eminiz. Son yıllarda sinemaya gitme refleksi azalsa da aslında iyi film beklediklerini biliyoruz. Artı olarak yurt dışında da çok şanslı olduğunu düşünüyoruz filmin. Bundan sonrası için de farklı animasyon ve fantastik film projelerimiz var.

Ramazan Ekmekçi (Yönetmen): Büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu filmin, farklı tür filmlerin önünü açabilecek bir yapım olduğunu düşünüyoruz. Umarız buna benzer daha güzel yapımlar gelir sinemamız renklenir. Türk sinemasında bilim kurgu filmi için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

DEMET AKBAĞ: BÖYLE FİLMLERE CESUR GİRİŞİMLERE DESTEK VERMEK LÂZIM, RİSK ALMADAN İLERLEYEMİYORUZ Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Demet Akbağ da özel gösterimde açıklamalarda bulundu. Akbağ; "Bu akşam, burada yeni bir dönem bilim kurgu filmi izlemeye geldik. Bir yenilik cesur bir yenilik. Bence böyle filmlere cesur girişimlere destek vermek lazım. Risk almadan ilerleyemiyoruz bence risk olsun’ dedi ve ekledi ‘Düşük bütçeyle kaliteli işler de yapılabiliyormuş diye bir pencere açılır belki sektörde" dedi. 'Tehlikeli Bölge' (Dark Territory), Türkiye’de bir dönem filmine bilimkurgu öğeleri ekleyen ilk prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilen filmde dönem dokusu korunurken bilim kurgu ögeleri en gerçekçi şekilde sinema perdesine yansıyor. Filmin başrollerini; Kadir Parlak, Ozan Turan, Hasan Şenbayrak, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor. Oyuncuların hem dramatik performansları hem de uzaylı yaratıklarla karşı karşıya geldiği sahnelerdeki becerisi alkış topluyor. Askerler hayatları pahasına görevlerini yerine getirmek için, düşman hatlarının içinde mücadele ederken, daha önce hiç görmedikleri bir başka düşmanla daha karşı karşıya kalırlar! Vahşi bir hayvan sürüsü zannettikleri uzaylı yaratıklarla dolu bölgede askerler aynı anda iki cephede savaşmaya başlar.