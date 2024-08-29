Özel gecede Bigmama sahne alacak

REKLAM advertisement1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla 49 yıl sonra ilk kez düzenlenecek olan Filmsan Sinema ve Dizi Ödülleri Töreninde Makedonya’dan Filmsan Vakfı için gelecek olan ünlü şarkıcı Bigmama, performansı ve şarkılarıyla geceye renk katacak.