Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı

Bakanlık, 1, 2 ve 3. kademeden özel eğitim programının takip edildiği, orta ağır zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ayrı şubelerde devam ettiği Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim uygulama okullarının altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ülke genelindeki 973 özel eğitim uygulama okulunun bünyesinde bulunan, bir evdeki başlıca araç gereçleri barındıran, öğrencilerin öz bakım becerilerini geliştirebileceği, ev işlerini yapabileceği uygulama evleriyle ilgili çalışmalara hız verildi.
Bu çerçevede, 2019'da 101 olan uygulama evlerinin sayısında, bu sene yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandı.
- "Özel eğitim hizmetlerimizin kapasite ve kalitesinde sürekli iyileştirme yapıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine, özel eğitim hizmetlerinin kapasite ve kalitesinde sürekli iyileştirme yaptıklarını söyledi.
Bu kapsamda özel eğitim uygulama okullarındaki uygulama evlerinin, buradaki öğrencilerin yaşam becerilerinin geliştirilmesinde, dolayısıyla öz güvenlerinin artırılmasında büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"2019 yılında 61 ilimizde 101 uygulama evi bulunuyordu. Bu hizmeti tüm illerimize yaygınlaştırmak istedik. Aynı zamanda uygulama evlerinin sayısını artırmak istedik. Gerekli yatırımları yaptık ve bu çerçevede çalışmalarımızı da tamamladık. Böylece artık 81 ilimizde en az bir uygulama evi hizmete girmiş oldu. Diğer taraftan 101 olan uygulama evi sayısını da 220'ye çıkararak uygulama evlerine erişimi artırdık. Dolayısıyla uygulama evi sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış sağlamış olduk. Süreci başarılı şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."
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