Özel eğitim kursları yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorusu koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

ÖZEL EĞİTİM KURSLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bazı kurum ve kurslara yüz yüze eğitim için izin kararı çıktı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan corona virüsü salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin 4 Ocak’tan itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği ifade edildi.