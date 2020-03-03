Özel düzenekli çantayla mağazalardan kıyafet çaldıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - KOCAELİ

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinden kıyafet çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri tespit etti.Şüphelilerin kaldıkları lüks otele operasyon düzenleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu E.İ, N.İ, S.V, J.J, E,M. ve Gürcistan uyruklu V.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların aracında yapılan aramada ise çok sayıda kıyafet ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin mağazalardan özel düzenekli çantayla yaklaşık 100 bin lira değerinde kıyafet çaldıkları öğrenildi.Özel düzenekli çanta sayesinde mağazalarda bulunan alarm sistemlerinin çıkış noktalarında çalmadığı, şüphelilerin bu sayede bölgeden dikkat çekmeden ayrıldıkları belirlendi.Öte yandan ele geçirilen kıyafetler, mağazalara teslim edildi.