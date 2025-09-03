Özel'den İmamoğlu'na ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret etti
Giriş: 03.09.2025 - 18:52 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:52
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret için Silivrideki cezaevine geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretlerinin ardından buradan ayrıldı.
