Özel'den Eygin'in öldürülmesine tepki

CHP Genel Başkanı Özel'den sivil aktivist Eygin'in İsrail tarafından öldürülmesine tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.
Giriş: 06.09.2024 - 22:12 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:12
CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında başından mermiyle vurulan 26 yaşındaki evladımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. İsrail'in sivillere yönelik saldırısını ve Filistin'e yapılan zulmü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
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