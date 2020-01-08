08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalova'da otizmli, Down sendromlu, zihinsel engelli, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığınca yapımına başlanan Özel Eğitim Kampüsü bu yıl hizmete girecek.
İsmetpaşa Mahallesi'nde deniz manzaralı ve kente hakim bir tepede 12 bin 766 metrekare alanda yaptırılan Yalova Özel Eğitim Kampüsü, tanı, teşhis, yönlendirme ile ihtiyaç duyulan tüm özel eğitim uygulamalarını tek çatı altında buluşturacak.
AA'nın haberine göre; Bakanlığın Türkiye'deki ilk özel eğitim kampüsü niteliğiyle bu yıl açılması planlanan merkez, havuzları, açık ve kapalı spor alanları, uygulama evleri, hobi bahçeleri, anaokulu, müzik ve dil konuşma odaları, teknoloji tasarım laboratuvarları, eğitim atölyeleri, konferans salonu ve yemekhaneleri ile özel çocuklara 5 yıldızlı otel konforu sunacak.
TÜRKİYE'NİN İLK KAMPÜSÜ
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye'de örnek olacak kampüsün, 35 derslik, 24 atölye, iki havuz, konferans salonu, müzik ve resim atölyeleri gibi birçok birime sahip olduğunu söyledi.
Ağırlık düzeylerine göre çocukların katlara yerleştirileceğini ve hazırlanan özel alanlarda eğitim verileceğini belirten Tosun, şöyle devam etti: "Bütün özel eğitim çocuklarımızın her türlü etkinliği yapabileceği, velilerimiz için bekleme odaları, veli eğitim alanı ve dinlenme ile ihtiyaçlarını giderebileceği çok donanımlı bir özel eğitim kampüsünü ilimize kazandırdık. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde donatımlarını yaparak açmayı planlıyoruz. İlimize, ülkemize ve özel çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel kampüs olarak bu şekilde Türkiye'nin ilk kampüsü. Yalova, özel eğitim alanında örnek bir projeyle ülkemize hizmet edecek. Kampüs konseptinde ilk olacak. İnşallah bundan sonra diğer illerimize de yapılacağını düşünüyorum."
Tosun, Yalova'da özel eğitim öğrencilerinin fiziki imkanları yeterli gelmeyen birçok okulda eğitim gördüğünü aktardı.
Servis ve yemek planlamasında sıkıntı yaşadıklarını, veliler için bekleme alanlarının bulunmadığını ifade eden Tosun, "Anne ve babaları, çocuklarıyla ilgilenmeleri dışında kalan zamanlarında iyi bir şekilde ağırlamayı istiyorduk. Bu düşünceyle, özel eğitim ve rehber öğretmenlerimizle, ilgili şube müdürümüzle oturup uzun soluklu bu projeyi tasarladık." dedi.
Tosun, 5-6 yıllık emeklerin sonucunda projenin tamamlanma aşamasına getirildiğini vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!