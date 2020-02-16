16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Özel çocuklar" müzikallerle farkındalık oluşturuyor
- Tekirdağ'da bir vakfın bünyesinde eğitim gören "özel çocuklar", okul ve kurumlarda sahneledikleri "Ispanaklı Yumurta" ve "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" müzikalleriyle engellilere karşı ön yargıları kırmayı amaçlıyor - ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Güneş: - "Engelli çocuklara fırsat verildiği zaman neler yapabilecekleri, sundukları gösterilerden anlaşılıyor. Fırsat verildiğinde öz güven kazanıyorlar"
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören 4 öğrenci, okul ve kurumlarda sahneledikleri müzikallerle engelliler konusunda farkındalık oluşturuyor.
Vakıfta eğitim gören down sendromlu, otizmli ve öğrenme güçlüğü bulunan 4 öğrenci için müzikal çalışması başlatıldı.
Öğretmenlerinden aldıkları eğitimden sonra ilk olarak kendi kurumlarında yaptıkları gösteri çok beğenilen öğrenciler, her yıl Dünya Engelliler Günü ve 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde de gösteriler sunmaya başladı.
Öğrenciler, yaklaşık 2 yıldır "Engelsiz Farkındalık Turnesi" kapsamında ziyaret ettikleri okul ve kurumlarda "Ispanaklı Yumurta" ve "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" müzikallerini sahneleyerek, engellilere karşı ön yargıları kırmayı amaçlıyor.
Turne kapsamında bugüne kadar yaklaşık 30 gösteri sunan öğrenciler, bu sayede okullardaki öğrenciler ile "özel çocuklar" arasında arkadaşlık bağlarını da güçlendiriyor.
ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "özel çocuklar"ın her zaman toplumla iç içe olması ve unutulmaması gerektiğini söyledi.
- "Çok güzel kaynaşmalar oluyor"
Öğrencilerin her hafta bir kurum veya okula gidip gösteri yaptıklarını anlatan Güneş, "Amacımız, normal gelişim gösteren çocuklarımızın ön yargılarını kırıp, zihinsel engelli çocuklarımızla kaynaşmalarını sağlamak. Öğrencilerimizin yaptıkları gösteriler sonunda çok güzel kaynaşmalar oluyor." dedi.
Güneş, çocukların sosyal çevrede bulunmaları ve farklı kişileri tanımalarının gelişimleri açısından önem taşıdığını belirterek, "Engelli çocuklara fırsat verildiği zaman neler yapabilecekleri, sundukları gösterilerden anlaşılıyor. Fırsat verildiğinde öz güven kazanıyorlar." diye konuştu.
Öğrencilerin gösteri yaptığı özel okulun 7. sınıf öğrencisi Beril Doğan ise gösteriyi çok beğendiğini dile getirdi.
Engellilerin diğer insanlardan farkının bulunmadığını vurgulayan Doğan, "Onların böyle gösterilerle engellerini aşmış olmaları çok güzel. Gösterilerle mutluluklarını bizlere aktarmaları görülmeye değer. Bizlerden farklarının olmadığını gösterdiler." ifadelerini kullandı.
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