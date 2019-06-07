07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de, soyut kavramları anlamakta zorluk çeken zihinsel engelli çocuklar, kağıt katlama sanatı origami sayesinde kodlama öğreniyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocuklara "özel kodlama" adıyla bilgisayarsız kodlama eğitimi vermeye başladı.
Bilgisayarlı kodlama eğitimine hazırlık olarak verilen bu kodlama eğitimde soyut kavramları öğrenmede zorluk yaşayan özel çocukların kodlamayı somut nesneler aracılığıyla öğrenmesi için origamiden faydalanılıyor.
Eğiticilerin yönlendirmesiyle katlama komutlarını uygulayan çocuklar bu sayede kodlama eğitiminin temelini oluşturan algoritmik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve teknolojiyi etkin kullanma gibi beceriler kazanıyor.
"EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR"
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm, kodlama sayesinde bilgisayarlara, elektronik ya da mekanik devrelere komut verildiğini belirterek, asansörlerden trenlere, termometrelerden dijital saatlere kadar hayatın içindeki pek çok şeyin kodlamayla çalıştığını söyledi.
21. yüzyılda kodlamanın olmazsa olmaz beceriler arasında sayıldığını aktaran Büküm, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde her yaştan ve farklı engel gruplarından öğrencilere kodlama eğitimi verdiklerini söyledi.
Özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocukların soyut bir kavram olan kodlamayı öğretebilmek için origamiyi kullandıklarını kaydeden Büküm, "Öğrencinin kodlamanın mantığını anlayabilmesi için dokunması, el becerilerinin gelişmesi gerekiyor. Origamiyle algoritma yapısını çok iyi öğrenebiliyor, beyinle kas arasındaki iletişimleri gelişiyor. Bu nedenle bilgisayarsız kodlama origamiyi seçtik. Özel eğitim öğrencilerinde en iyi yöntem olarak origamiyi gördük." ifadelerini kullandı.
Özel eğitim okullarındaki öğretmenlerin bu alanda eğitim aldığını, öğrendiklerini kendi okullarında öğrencilerine öğrettiklerini aktaran Büküm, origami sırasında ortaya çıkan eserlerin çocukların özgüvenini artırdığını vurguladı.
Büküm, çocukların kağıt katlamaktan keyif aldığını, bu nedenle öğrenme sürecinin eğlenceyle birleştiğini dile getirerek şöyle devam etti: "Origamiyle çocuklar kağıt sanatı üzerinden temel becerileri öğreniyorlar. Yön kavramlarını öğreniyorlar. Özel eğitim öğrencilerinin soyut bir eğitimden ziyade yaşayarak, dokunarak öğrenmesi gerekiyor. Soyut zekaları tam gelişmediği için soyut meseleleri kavramakta güçlük çekiyorlar. Origami gibi ellerinde somut malzemeler olması lazım. Eğitimi ikinci aşaması origamide öğrendiklerini bilgisayara aktarmak."
Büküm, zihinsel engellilerin yanı sıra başka engel gruplarına yönelik de kodlama eğitimi düzenlediklerini sözlerine ekledi.
Kodlama eğitimi alan Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi 10. sınıf öğrencisi İsmail Fırat da eğitimde kağıtları katladıklarını belirterek, "Daha önce hiç kağıtlardan figürler yapmamıştım. Bu eğitim çok güzel." dedi.
Aynı okuldan 7. sınıf öğrencisi Sultan Tanhan da kesip katladıkları kağıtları yapıştırmakta duyduğu mutluluğu ifade ederek, minik kargalar gibi pek çok şey yaptığını, kodlama eğitiminden keyif aldığını dile getirdi.
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