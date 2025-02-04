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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özel bölmeden 26 göçmen çıktı | Son dakika haberleri

        Otobüsün gizli bölmesinden 26 göçmen çıktı

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen göçmenlerin yakalanmasın yönelik operasyonda, otobüsün koltuklarının arka tarafına yapılmış özel bir bölmede 26 yabancı uyruklu yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:00
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        Gizli bölmeden 26 göçmen çıktı
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, otobüsün koltuklarının arka tarafına yapılmış özel bir bölme içerisine saklanmış 26 yabancı uyruklu yakalandı.

        Göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edilecek. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

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