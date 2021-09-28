Özel bireyler atla terapi edilecek

AA

Daday Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje kapsamında 20 özel birey, atlı terapist, ergoterapist, seyis ve yan tutucu eşliğinde haftada bir gün, atlı terapi eğitimlerine katılacak.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Emirbey Atlı Turizm Çiftliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projeyi çok önemsediğini söyledi.

"Atlı turizm" denildiğinde ilk akla gelen yerlerden birinin Kastamonu ve Daday ilçesi olduğunu kaydeden Çakır, "Bu süreçte hem turizm hem sağlık hem de özel bireylerimize destek amacıyla nasıl bir proje geliştiririz derken sahadan gelen talep bizler tarafından ilgi gördü. Kısa bir süre sonra Bakanlığımıza teklifi yaptık ve bugün açılışımızı yapıyoruz." dedi.

Doğada Atlı Terapi Projesinin Sosyal sorumluluk taşıyan bir proje olduğunu aktaran Çakır, "Daday'a, Emirbey Çiftliği'ne proje çok yakıştı. İhtiyaç duyduğumuz bir projeydi. Buradaki gençlerimizin kişisel gelişimine hep beraber şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidilioğlu ise projede emeği geçenleri kutlayarak, "Daday gerçekten at turizminde hele bir de işin içine atlı terapi girdiğinde Kastamonu ilçelerinde ön plana çıkmış bir ilçemiz. Bizim töremizde at sevgimiz çok fazla ve atın yeri çok ayrı." ifadelerini kullandı.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Proje Koordinatörü Ahmet Şirin ise böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şirin, "95 bin liralık bir proje, hedef grubumuz 20 öğrenci ve ailesi. Ailelerimizi ve özel bireylerimizi sabah evlerinden alıp akşam 16.00'ya kadar projemizi yürüteceğiz. Burada sadece ata binmek olmayacak. Bir grup seyisler eşliğinde ata binerken diğer bir grup boyamalar yapabilecek. Bu projeyi başarıyla yürütebilirsek daha büyük çalışmalara imza atarız diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen de "Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının diyaloglarını geliştirmek adına yapılan önemli bir proje. Kastamonu'ya çok güzel destekleri olacak projelerimiz var. Bu projenin engelli çocuklarımıza yararlı olması ve onların topluma kazandırılması açısından çok önemli." diye konuştu.

Kastamonu Nöbetçi Ekip Kaliteli Yaşam Derneği Başkanı Nihal Gül ise "Projemiz 20 çocuğumuzun psikolojik, zihinsel ve fiziksel yönden ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ergoterapist ile seyis, yan tutucu ve at terapisti eşliğinde eğitimimize farklı bir yön vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından özel bireyler atlara binerek dolaştı.