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        Özel resepsiyonla sergilendi

        Refik Anadol'un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı sanat eseri, özel bir davetle sergilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:48
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Refik Anadol’un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı sanat eseri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu özel bir resepsiyonla sergilendi.

        Refik Anadol’un eşsiz sanat eserini Akbank’ın kalbinde sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür; "Türkiye’nin dijital sanatta dünya markası olan Refik Anadol’un eşsiz sanat eserini Akbank’ın merkezinde sergilemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın önde gelen bankalarının merkezleri artık sanatla iç içe, sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda şekilleniyor. Biz de genel müdürlüğümüzde tam olarak bunu gerçekleştirdik ve bu dönüşümün kalbine Türkiye’nin gururu Refik Anadol’un eserini yerleştirdik. Bu olağanüstü çalışma, Türkiye’deki ilk kalıcı yapay zekâ eseri olma özelliğini taşıyor. 60 milyonun üzerinde pikselle ve 220 metre kare alanıyla da dünyadaki en büyük kalıcı 3 Refik Anadol eseri arasında yer alıyor. Akbank’ı bütün yönleriyle yansıtan bu eserde, sürdürülebilirlik vizyonumuz ve yoğun dijital işlem trafiğimiz Anadol’un dokunuşuyla bir sanat eserine dönüşüyor. Üstelik bu dijital eser Akbanklıların hatıralarından da ilham alarak; tarihimizi, özel hatıralarımızı ölümsüzleştiriyor. Bu büyük dönüşüme vizyonu ve ilhamıyla hayat veren Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’ya çok teşekkür ederim. Ve tabii ülkemizin medarı iftiharı Refik Anadol’a da bu başyapıt için ayrıca teşekkürlerimi sunarım" dedi.

        Suzan Sabancı - Refik Anadol - Kaan Gür

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        Refik Anadol ise bu konuda şunları söyledi; "İstanbul’a, şehrin kültürel ve doğal ritmine derinden uyum sağlayan bir eserle dönmek büyük bir onur. Bu eseri, Akbank’ın kurumsal hafızası ile İstanbul’un doğal döngülerinin bir birleşimi olarak hayal ettim. Akbank arşivlerini İstanbul’un doğal ortamıyla harmanlayan geniş bir veri seti aracılığıyla, proje izleyiciyi, veriyle ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor. Eser veriyi yalnızca bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda daha derin ve manalı bağlantılar kurmanın bir aracı olarak görmemizi hedefliyor. Bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu yapay zeka eseri estetik açıdan ilgi çekici bir deneyim yaratmanın yanı sıra teknoloji, doğa ve hafıza arasında kökleri İstanbul’un kalbinde yer alan bir diyalog kuruyor. Bu projenin hayata geçmesinde önemli bir rolü olan başta Suzan Sabancı olmak üzere tüm Akbank yönetimine Türkiye'de sanatın ve sanatçıların gelişimine verdiği değerli desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

        Suzan Sabancı - Refik Anadol

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        #Refik Anadol

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