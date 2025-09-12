Habertürk
        Haberler Gündem Politika Özel: Bahçeli'nin söylediği doğru | Son dakika haberleri

        Özel: Bahçeli'nin söylediği doğru

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli." şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek, hakkımı savunmak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. O açıdan söylediği doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 21:09 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:09
        CHP Genel Başkanı Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmayı takip etti.

        CHP Genel Başkanı Özel, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun yanında olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun yargılandığı davaya da değinen Özel, "Bu yatay geçişi o sene yapanların diplomalarını iptal ettiler. İçlerinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı vardı ama 1 sene, 2 sene öncesini, sonrasını aynı işlem olduğu halde iptal edemediler çünkü hedef belli, Ekrem İmamoğlu. Bir tek Ekrem İmamoğlu yargılanıyor, oysa aynı suçu işlediğini iddia ettikleri 26 kişi var." iddiasında bulundu.

        "KAVGAYI HAKKIMI SAVUNMAK İÇİN YAPARIM"

        Özel, bir basın mensubunun "(Terörsüz Türkiye) Komisyon süreci devam ederken bugün Devlet Bahçeliden çok net bir çıkış meydana geldi. Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli. dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıtladı:

        "Kent uzlaşısı dediğiniz ya da terör denilen, o gün Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakını suçlamak için ve daha sonrasında da cezalandırmak için yapmış olduğu bir tercihten, Cumhur İttifakı Bu devlet politikası. diyerek vazgeçti. Bir doğru yapıldıktan sonra eski yanlışları, eski sözleri hatırlatmak bizim işimiz değil. Ben kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek, hakkımı savunmak, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. O açıdan söylediği doğru. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum."

        CHPnin 38. Olağan Kurultayına ilişkin davanın 15 Eylül'de görüleceğine ilişkin de konuşan Özel, "Bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
