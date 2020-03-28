Özel araçla şehirlerarası yolculuk yapılır mı? Arabayla şehirlerarası yolculuk yapılıyor mu? Soruları vatandaşlar tarafından şu an en çok merak edilenler arasında yerini aldu. Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehirde uygulamaya geçecek olan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Koronavirüsün ülke genelinde daha fazla yayılmaması adına otobüs yolculuğuna da kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirlerarası seyahatlar ile ilgili şu açıklamayı yaptı.

Erdoğan, "Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." dedi.

Buna göre şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşların öncelikle bulunduğu ile bağlı olan Valiliklere giderek izin almaları gerekecek.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ NASIL ALINIR?

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SEYEHAT GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

Kırklareli'nde şehir içi ve şehirler arası çalışan otobüsler, kapasitelerin yüzde 50'si kadar yolcu kabul ediyor.

Otobüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtuluyor.

Öte yandan son dakika açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seferleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.