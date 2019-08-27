Yeni sezon için henüz bir takım ile anlaşma sağlayamayan deneyimli orta saha oyuncusu bir restoranda ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra keyifli bir alışveriş turu gerçekleştirdiler.

Muhabirlerin fotoğraf istediğini geri çevirmeyen başarılı futbolcu daha sonra gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni sezon için henüz bir takım ile anlaşmaya varmadığını ama teklifleri değerlendirdiğini söyleyen hurmacı, "Son birkaç gün kaldı, kayda değer güzel bir teklif gelirse anlaşırım ama hayırlısı ne ise o olsun." dedi.